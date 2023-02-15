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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 14 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 14 лютого:

Закарпатський Минай відзначився звитяжною перемогою в бійці проти росіян у готелі в Туреччині.

Мюнхенська Баварія виграла перший матч у французького Парі Сен-Жермен в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Італійський Мілан тріумфально повернувся до фінальної частини турніру, обігравши лондонський Тоттенгем.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.