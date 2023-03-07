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Український вінгер продовжує відновлення після травми.

Аль-Айн під керівництвом українського фахівця Сергія Реброва пробився до півфіналу Кубка президента ОАЕ.

У чвертьфінальному матчі команда Реброва в гостях обіграла Аль-Ахлі Дубай із рахунком 2:0. Перемогу забезпечили голи у виконанні Матіаса Паласіоса та Коджо Лаби.

Зазначимо, що український вінгер Андрій Ярмоленко не брав участі у матчі, оскільки він перебуває у лазареті та сподівається відновитись до матчу збірної України проти Англії, який пройде 26 березня.

Свій наступний матч Аль-Айн проведе у чемпіонаті ОАЕ проти Аль-Вахди. Гра відбудеться 10 березня, о 18:30 за київським часом.