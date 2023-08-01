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Кріштіану Роналду перервав безгольову серію, забивши у 22 сезоні поспіль.

У матчі другого туру групового етапу Клубного кубка арабських чемпіонів Ан-Наср розгромно обіграв туніський Монастир із рахунком 4:1.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 42 хвилині голом відзначився Андерсон Таліска. Потім у середині другого тайму на 66 хвилині туніська команда зрівняла рахунок зусиллями Алі Аль-Авджамі, який зрізав м'яч у свої ворота.

На 74 хвилині Кріштіану Роналду ударом головою вивів Ан-Наср вперед. Потім у воротах Монастира розписалися Абдулела Аль-Амрі та Абдулазіз Аль-Аліва.

Після двох турів Ан-Наср набрав чотири очки та посідає перше місце у групі, випереджаючи Аль-Шабаб, у якого також чотири бали. На третьому місці знаходиться Замалек – три очки, а у Монастира – нуль балів.