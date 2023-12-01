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Football.ua розповідає про шлях бразильської легенди.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про яскраву кар'єру бразильської легенди Роналдіньо.

Football.ua розповідає про гравця, який закохав у себе мільйони вболівальників, але наприкінці свого футбольного шляху був лише тінню себе колишнього.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про топ-5 українців у Греції.