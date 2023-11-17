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Football.ua розповідає про українців, які грали або тренували в Греції.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам українців, які грали або тренували в Греції.

Football.ua розповідає про відомих українців, які запам'яталися або своїми виступами у країні південної частини Європи, або своєю тренерською роботою.

У нашому відео розповідається про Олега Блохіна, Олега Протасова, Геннадія Литовченка, Євгена Шахова та Дмитра Чигринського.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про десятку футболістів, які були за гратами.