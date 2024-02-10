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Football.ua розповідає історію гравця, який дуже рано завершив кар’єру та віднайшов у собі несподіване покликання.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про іспанського півзахисника Хосе Ігнасіо Пелетейро, про якого в футбольному світі знають тільки справжні поціновувачі гри, тоді як у світі великих грошей — це справжня акула.

Завершив професійну кар’єру гравця в 30 років, але за короткий час після цього перебуває за крок до статусу мільярдера. Його бізнес — сільськогосподарські технології. Непогано, як для колишнього футболіста АПЛ.

Ви на каналі Football.ua, і зараз ми з вами розберемось, що до чого.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про ментальні проблеми аргентинського футболіста Есек’єля Лавессі.