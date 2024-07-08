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Розповідаємо про одного з головних аферистів у світі футболу.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло нове відео. Цього разу про бразильця Карлоса Кайзера, якого називають головним аферистом та самозванцем в історії футболу.

Протягом майже 15 років він був гравцем провідних бразильських клубів, ділив роздягальні з такими легендарними гравцями як Едмундо, Ренато Гаушо, Ромаріо, Бранко, Бебето, але за всю свою кар'єру так і не зіграв жодного офіційного матчу.

Історія, яка заслуговує на голлівудську екранізацію! Дивимося та не забуваємо підписуватися на наш канал. Ми це робимо для Вас!