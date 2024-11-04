Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (28.10.2024 — 03.11.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)
🗣Щоб виграти ЗМ, потрібно спочатку виграти Копа Америка (с) Л. Мессі
🗣 Видання Marca в знак поваги зробить Флорентіно Пересу якийсь кешбек?
🗣 Прикормку закидав тен Гаг, а Аморім просто прийде і наловить відро карасів...
📰 ТРЕНЕРИ СУПЕРНИКІВ КРИТИКУВАЛИ ТЕН ГАГА І ДИВУВАЛИСЯ, ЯК ЛЕГКО ГРАТИ ПРОТИ МАН ЮНАЙТЕД.
🗣 Усі питання до круп'є.
🗣 Мбаппе: "А можна таку ж заяву зробити, але тільки про офсайди?"
📰 ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ОТРИМАВ ТРАВМУ НА ТРЕНУВАННІ ФЕНЕРБАХЧЕ.
🗣 Жозе просто манав грати товарняк із зєнітом, тому вирішив піти на лікарняний
🗣 Можна скільки завгодно копіювати найкращого та робити таку ж зачіску, але всі розуміють, що король Ерік є лише один!
🗣 Як колись Моєсу було неможливо перевершити Фергі, так і Аморім не зможе перевершити тен Гага...
🗣 Поганий старт і чемпіонство весною — все за конспектам Ман Сіті.
🗣 Якщо ми не ходимо у ваш тернопільський бар, то це не означає, що нам немає 18...