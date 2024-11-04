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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (28.10.2024 — 03.11.2024).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

🗣Щоб виграти ЗМ, потрібно спочатку виграти Копа Америка (с) Л. Мессі

📰 ЗАЯВА РЕАЛА ЩОДО ТОГО, ЧОМУ ЙОГО ГРАВЦІ НЕ ПОЇХАЛИ НА ЦЕРЕМОНІЮ FRANCE FOOTBALL: "ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ТА УЄФА НЕ ПОВАЖАЮТЬ РЕАЛ МАДРИД".

🗣 Видання Marca в знак поваги зробить Флорентіно Пересу якийсь кешбек?

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВІДПРАВИВ ЕРІКА ТЕН ГАГА У ВІДСТАВКУ ПІСЛЯ ПОРАЗКИ ВІД ВЕСТ ГЕМА.

🗣 Прикормку закидав тен Гаг, а Аморім просто прийде і наловить відро карасів...

📰 ТРЕНЕРИ СУПЕРНИКІВ КРИТИКУВАЛИ ТЕН ГАГА І ДИВУВАЛИСЯ, ЯК ЛЕГКО ГРАТИ ПРОТИ МАН ЮНАЙТЕД.

🗣 Усі питання до круп'є.

🗣 Мбаппе: "А можна таку ж заяву зробити, але тільки про офсайди?"

📰 ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ОТРИМАВ ТРАВМУ НА ТРЕНУВАННІ ФЕНЕРБАХЧЕ.

🗣 Жозе просто манав грати товарняк із зєнітом, тому вирішив піти на лікарняний

📰 ОФІЦІЙНО: РУБЕН АМОРІМ — ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.

🗣 Можна скільки завгодно копіювати найкращого та робити таку ж зачіску, але всі розуміють, що король Ерік є лише один!

🗣 Як колись Моєсу було неможливо перевершити Фергі, так і Аморім не зможе перевершити тен Гага...

📰 ЗВЕРНЕННЯ ЕРІКА ТЕН ГАГА ПІСЛЯ НЕСПРАВЕДЛИВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ: "ЗДОБУТІ З МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДВА ТРОФЕЇ — ДОСЯГНЕННЯ, ЯКІ Я ЦІНУВАТИМУ ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ".

📰 АРСЕНАЛ МІНІМАЛЬНО ПОСТУПИВСЯ НЬЮКАСЛУ.

🗣 Поганий старт і чемпіонство весною — все за конспектам Ман Сіті.

📰 17-РІЧНИЙ ПАУ КУБАРСІ РОЗПОВІВ ПРО ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ ТА ФУТБОЛЬНОЇ КАР'ЄРИ: "ЧЕРЕЗ МАТЧІ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ ДОВОДИТЬСЯ ПРОПУСКАТИ ШКОЛУ".

🗣 Якщо ми не ходимо у ваш тернопільський бар, то це не означає, що нам немає 18...