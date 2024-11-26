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Football.ua розповідає про двох легенд боксу, які тісно пов'язані з футболом.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про двох легенд боксу, які тісно пов'язані з футболом.

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик — легенди боксу, але їхній зв’язок із футболом вражає! У цьому відео ми розповімо, як Тайсон підтримує Манчестер Юнайтед, а Усик обрав Полісся своїм улюбленим клубом.

Чому Тайсон хоче "виховувати" гравців Манчестера? І як Усик мотивує українських футболістів?

Дивіться до кінця, щоб дізнатися несподівані факти про цих чемпіонів, які об'єднали боксерські рукавички та футбольні м'ячі!

Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про скандальні рішення щодо Золотого м'яча.