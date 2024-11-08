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Football.ua розповідає про перемоги у номінації "Золотий м'яч" з присмаком скандалу.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про топ скандальних рішень щодо визначення володаря "Золотого м'яча".

Хто дійсно заслужив цю нагороду, а хто отримав її незаслужено? Рауль, Левандовський, Анрі, Рібері, Вінісіус Жуніор та інші легенди залишилися без омріяного трофея, хоча багато хто вважає, що саме вони повинні були перемогти. Чи був Золотий м'яч завжди об’єктивним? Дізнаємося в цьому відео, де розглянемо найгучніші несправедливості та суперечки навколо цієї нагороди.

Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про справжні історії прізвиськ клубів Ла Ліги.