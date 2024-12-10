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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 9 грудня 2024 року.

Завершилася 1020 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- "путін повинен думати, що настав час, що він програв — коли він втрачає 700 тисяч людей", — заявив Трамп. Новообраний президент США також знову повторив, що Зеленський хоче укласти мир та припинити вогонь.

"Після вибуху авто в Донецьку загинув начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков", – росЗМІ. "Також постраждала його дружина. Їй відірвало ногу, вона в лікарні у важкому стані. Попередньо, під днищем "Toyota Land Cruiser" було закладено пластид – близько 100 гр у тротиловому еквіваленті".

- "Зеленський планує подзвонити Байдену, щоб обговорити питання запрошення України в НАТО", — Укрінформ.

- "Накопичувальні пенсії хочуть запровадити вже з 1 січня 2026 року", – ЕП.

- "Україна отримає цього місяця €4,2 млрд" – Шмигаль пише, що Рада ЄС схвалила чергову виплату.

- "Україна організувала нову контактну групу з кількома країнами Європи, які розроблять єдину позицію щодо завершення війни", — Зеленський.

- "Якщо Україна знизить вік мобілізації до 18 років, CША і союзники готові екіпірувати усіх новобранців", – представник Держдепартаменту США Міллер.

- "В Україні перебуває майже 800 тисяч російських військових", — Зеленський.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, противник завдав 34 авіаційних удари, скинувши при цьому 54 КАБ, застосував 681 дрон-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Глибокого та Вовчанська. Втрати окупаційних військ за сьогодні склали 54 окупанти вбитими та пораненими. Українські підрозділи знищили два автомобілі та 16 БпЛА противника, також пошкодили дві бойові броньовані машини та п’ять автомобілів.

Сім разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Лозової та Загризового, два боєзіткнення досі тривають. Авіаційних ударів КАБами зазнали населені пункти Ківшарівка, Кругляківка та Лозова.

Чотирнадцять атак ворога відбили українські воїни поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по Федорівці, Кузьминівці та Сіверську.

На Краматорському напрямку завершились невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки. Ворожа авіація вдарила по Дружківці.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Сили оборони стійко стримують натиск, два боєзіткнення тривають.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 46 ворожих атак, п’ять боєзіткнень тривають до цього часу. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 139 та поранили 218 окупантів. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено артилерійську систему.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 37 бойових зіткнень. Терористи, за підтримки авіації, намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.

На Времівському напрямку противник протягом дня здійснив 27 атак в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного. Дотепер точиться шість боїв.

На Придніпровському напрямку три ворожі штурми зазнали невдачі.

На Курщині українські оборонці відбили десять атак загарбників, на даний час одне боєзіткнення триває. Ворог за день завдав 22 авіаційні удари по своїй території, скинувши при цьому 36 керованих авіабомб.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Провів сьогодні Ставку. Одне з питань – якість підготовки наших воїнів. Це те, що потребує відчутних змін. Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці.

Дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь. А зараз – зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити. Все, що необхідно, може бути забезпечене – і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів – це багато в чому результативність наших воїнів у боях, і, звичайно, це збереження життів наших хлопців.

Була сьогодні доповідь Головкома Сирського: фронт, захист наших позицій, усі основні напрямки, Курська операція. Дякую всім нашим воїнам, які знищують окупанта. Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо – для додаткової закупівлі дронів.

Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз бачу, що тієї суми також недостатньо. Я доручив Премʼєр-міністру найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково – на порядок збільшити".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!