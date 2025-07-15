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Традиційна розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня! // 07.07-13.07.2025.

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ВІДМОВА ВІД "СТАРОЇ ШКОЛИ" ТА ПОВНЕ ЗАНУРЕННЯ У ПРОЦЕС: ЯК ЗМІНИЛИСЬ ТРЕНУВАННЯ РЕАЛА З ПРИХОДОМ ХАБІ АЛОНСО.

📰 АРСЕНАЛ ПІДПИШЕ НОНІ МАДУЕКЕ ЗА БЛИЗЬКО 50 МЛН ФУНТІВ СТЕРЛІНГІВ.

📰 ЛІОН ЗАЛИШАЄТЬСЯ В ЛІЗІ 1 — АПЕЛЯЦІЯ ЗАДОВОЛЕНА.

📰 ШАХТАР ІЗ ДУБЛЕМ ТА ХЕТ-ТРИКОМ АСИСТІВ АЛІССОНА РОЗБИВ ІЛЬВЕС.

📰 КЕРМАНИЧ РЕАЛА ХАБІ АЛОНСО ВИСЛОВИВСЯ ПРО РОЗГРОМ ВІД ПСЖ: "ПОГАНА НОВИНА ДЛЯ МЕНЕ В ТОМУ, ЩО РЕАЛ БУДЕ ПРОГРАВАТИ ЩЕ НЕ РАЗ".

📰 ЖЕЛЬКО ЛЮБЕНОВИЧ ЗАЛИШИВ ПОСАДУ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ВОРСКЛИ ПІСЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ 24 ЧЕРВНЯ 2025 РОКУ.

📰 ЕНДІ КЕРРОЛЛ ВИСТУПАТИМЕ В ШОСТОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ ДИВІЗІОНІ.

📰 ЙОАХІМ ЛЕВ МОЖЕ ОЧОЛИТИ ЗБІРНУ УЗБЕКИСТАНУ — СТОРОНИ ВЖЕ ВЕДУТЬ ПЕРЕГОВОРИ.