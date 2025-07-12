Колишній гравець збірної Англії підписав контракт із Дагенем енд Редбрідж.
Енді Керролл, daggers.co.uk
12 липня 2025, 23:55
Дагенем енд Редбрідж із шостого за статусом дивізіону Англії на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального нападника Енді Керролла.
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Досвідчений виконавець повертається на батьківщину після майже двох років у Франції. Керролл провів сезон-2023/24 в Ам'єні, тоді як протягом попередньої кампанії представляв Бордо.
Із представником четвертого французького дивізіону Енді попрощався на правах вільного агента. За даними порталу talkSPORT, контракт 36-річного англійця з Дагенем енд Редбрідж розраховано до кінця червня 2028-го.
В Англії Керролл також виступав за рідний для нього Ньюкасл Юнайтед, Престон Норт-Енд, Ліверпуль (рекордне придбання клубу в 2011 році за 41 млн євро, зараз — поза топ-15 найдорожчих), Вест Гем Юнайтед, Редінг і Вест Бромвіч Альбіон.
На рахунку центрфорварда два гола в дев'яти матчах за збірну Англії (2010-2012). В АПЛ, за даними transfermarkt, Енді відзначився 54-ма результативними ударами й 29-ма асистами в 248-ми поєдинках.
Зазначимо, що сьогодні ж, 12 липня, консорціум катарських приватних інвесторів узгодив умови придбання Дагенем енд Редбрідж.