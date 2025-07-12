Англія

Колишній гравець збірної Англії підписав контракт із Дагенем енд Редбрідж.

Дагенем енд Редбрідж із шостого за статусом дивізіону Англії на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального нападника Енді Керролла.

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Досвідчений виконавець повертається на батьківщину після майже двох років у Франції. Керролл провів сезон-2023/24 в Ам'єні, тоді як протягом попередньої кампанії представляв Бордо.

Із представником четвертого французького дивізіону Енді попрощався на правах вільного агента. За даними порталу talkSPORT, контракт 36-річного англійця з Дагенем енд Редбрідж розраховано до кінця червня 2028-го.

В Англії Керролл також виступав за рідний для нього Ньюкасл Юнайтед, Престон Норт-Енд, Ліверпуль (рекордне придбання клубу в 2011 році за 41 млн євро, зараз — поза топ-15 найдорожчих), Вест Гем Юнайтед, Редінг і Вест Бромвіч Альбіон.

На рахунку центрфорварда два гола в дев'яти матчах за збірну Англії (2010-2012). В АПЛ, за даними transfermarkt, Енді відзначився 54-ма результативними ударами й 29-ма асистами в 248-ми поєдинках.

Зазначимо, що сьогодні ж, 12 липня, консорціум катарських приватних інвесторів узгодив умови придбання Дагенем енд Редбрідж.