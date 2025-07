Дагенем енд Редбрідж із шостого за статусом дивізіону Англії на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального нападника Енді Керролла.

Досвідчений виконавець повертається на батьківщину після майже двох років у Франції. Керролл провів сезон-2023/24 в Ам'єні, тоді як протягом попередньої кампанії представляв Бордо.

Із представником четвертого французького дивізіону Енді попрощався на правах вільного агента. За даними порталу talkSPORT, контракт 36-річного англійця з Дагенем енд Редбрідж розраховано до кінця червня 2028-го.

It's not every day... ⚔️ pic.twitter.com/wkgK9q1QGG