Англия

Полузащитнику Тоттенхэма грозит наказание за расизм.

Деле Алли на одной из социальных платформ неуместно пошутил про коронавирус, но вскоре удалил видео. Позже английский полузащитник извинился перед всем китайским народом.

"Это было не смешно, и я сразу понял это и убрал видео. Я посылаю свою любовь, мысли и молитвы всем в Китае", — передает BBC.

Несмотря на осознание ошибки, Алли может получить дисквалификацию по той же статье, что и Бернарду Силва за инцидент с Менди — расизм, сообщает Guardian.

Напомним, что тогда португалец пропустил один матч Манчестер Сити, выплатил денежный штраф и был вынужден посещать курсы повышения осведомленности.

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