Полузащитнику Тоттенхэма грозит наказание за расизм.
ДЕЛЕ АЛЛИ, ФОТО GETTY IMAGES
11 февраля 2020, 01:38
Деле Алли на одной из социальных платформ неуместно пошутил про коронавирус, но вскоре удалил видео. Позже английский полузащитник извинился перед всем китайским народом.
"Это было не смешно, и я сразу понял это и убрал видео. Я посылаю свою любовь, мысли и молитвы всем в Китае", — передает BBC.
Несмотря на осознание ошибки, Алли может получить дисквалификацию по той же статье, что и Бернарду Силва за инцидент с Менди — расизм, сообщает Guardian.
Напомним, что тогда португалец пропустил один матч Манчестер Сити, выплатил денежный штраф и был вынужден посещать курсы повышения осведомленности.
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