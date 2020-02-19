На место испанца в Челси летом придет Хаким Зийех.
Педро, Getty Images
19 февраля 2020, 13:18
Полузащитник Челси Педро Родригес летом может сменить клубную прописку. Об этом информирует Sky Sports.
32-летний испанец оказался ненужным Фрэнку Лампарду, после того, как "аристократы" оформили трансфер Хаким Зийеха из Аякса.
Данной ситуацией намерена воспользоваться Астон Вилла, которая уже давно проявляет интерес к хавбеку.
Контракт Педро с Челси заканчивается будущим летом, а значит "вилланы" смогут подписать игрока абсолютно бесплатно.
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