Болельщики не смогут посещать футбольные поединки и в АПЛ.
Энфилд Роуд, Getty Images
12 марта 2020, 06:53
Все футбольные матчи в Англии будут проводиться за закрытыми дверьми. Это решение могут принять уже сегодня, 12 марта, утверждает The Times.
Планов прервать нынешний сезон нет. Вместо этого матчи в Премьер-лиге и низших дивизионах будут играться без зрителей.
Если Ливерпуль выиграет два ближайших матча Премьер-лиги, он гарантирует себе чемпионство. Также это возможно, если уже в ближайшем туре "красные" обыграют Эвертон, а Ман Сити проиграет Бернли.
Из-за угрозы коронавируса уже был перенесен матч Манчестер Сити — Арсенал. Это случилось потому, что игроки "канониров" контактировали с президентом Олимпиакоса Евангелосом Маринакисом, у которого было обнаружено заболевание.