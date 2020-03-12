Англия

Болельщики не смогут посещать футбольные поединки и в АПЛ.

Все футбольные матчи в Англии будут проводиться за закрытыми дверьми. Это решение могут принять уже сегодня, 12 марта, утверждает The Times.

Планов прервать нынешний сезон нет. Вместо этого матчи в Премьер-лиге и низших дивизионах будут играться без зрителей.

Если Ливерпуль выиграет два ближайших матча Премьер-лиги, он гарантирует себе чемпионство. Также это возможно, если уже в ближайшем туре "красные" обыграют Эвертон, а Ман Сити проиграет Бернли.

Из-за угрозы коронавируса уже был перенесен матч Манчестер Сити — Арсенал. Это случилось потому, что игроки "канониров" контактировали с президентом Олимпиакоса Евангелосом Маринакисом, у которого было обнаружено заболевание.