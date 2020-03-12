Англия

Великобритания может присоединиться к другим странам, отменив спортивные соревнования.

Правительство Великобритании может отметить проведение спортивных соревнований, включая английскую Премьер-лигу, в связи с распространением эпидемии коронавируса в Европе.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что власти пока не намерены проводить противоэпидемиологические мероприятия, однако в будущем это может быстро измениться.

"Мы рассматриваем вопрос о запрете крупных общественных мероприятий, включая спортивные соревнования".

"Мы следуем за наукой: сейчас нет медицинских причин для запрета таких мероприятий, однако это накладывает бремя на другие государственные службы. Мы не отказываемся от этих мер, однако для их проведения нужно выбрать правильное время", — приводит слова Джонсона Sky Sports.

Ранее сообщалось, что УЕФА может приостановить еврокубки из-за многочисленных случаев заражения футболистов коронавирусом. Также Евро-2020 находится под угрозой переноса на 2021 год.

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