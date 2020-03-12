Лига Европы

Лига чемпионов и Лига Европы могут быть как минимум поставлены на паузу.

УЕФА рассмотрит возможность приостановки Лиги чемпионов и Лиги Европы, утверждает Marca. На данный момент игры проходят преимущественно при пустых трибунах из-за коронавируса, однако некоторые матчи не могут состояться вообще.

В частности, у защитника Ювентуса Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус. Игроки "бьянконери" теперь обязаны две недели провести на карантине – а значит, не смогут сыграть против Лиона на следующей неделе.

Будет на карантине и Интер – последний соперник Ювентуса в Серии А. Матч миланцев с Хетафе, однако, был отменен еще ранее. Та же участь постигла и встречу Севилья – Рома.

Состоятся ли сегодня матчи Лиги Европы (в том числе — Вольфсбург — Шахтер) в случае решения о приостановке турниров, неизвестно.