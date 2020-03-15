Англия

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди получил хорошие известия.

На своей странице в Instagram Бенжамен Менди сообщил, что у его родственника нет коронавируса.

"Тест на коронавирус у моих близких оказался отрицательным".

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"Важно себя вести очень ответственно в этот сложный период. Нужно оберегать себя и всех перед лицом эпидемии", — сказал Бенжамен Менди.

Ранее сообщалось, что Менди отправился на карантин и находился в самоизоляции.

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