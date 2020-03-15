Англия

Менеджер поделился своим мнением о коронавирусе.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти заявил, что ему сейчас не интересен футбол, а страны должны кинуть все силы на борьбу с коронавирусом.

"Честно говоря, мне сейчас футбол не интересен. Футбол сейчас находится на нуле, и это почти раздражает, когда есть люди, недовольны этим в то время, когда целая трагедия разворачивается на наших глазах. Это пандемия, ситуация, в которой никто из нас не сталкивался до сих пор".

"Италия была вынуждена понять, что пришло время перестать быть поверхностным, они должны были уважать указы и оставаться дома, уважать себя и других во время этой войны с болезнью".

"Я следил за пресс-конференцией премьер-министра Великобритании по телевидению. Мне кажется, что они еще не осознали всю серьезность ситуации здесь", — цитирует Анчелотти Goal.

Ранее итальянский специалист заявил, что его команда не будет самоизолироваться.