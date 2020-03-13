Англия

Вингер Челси заверил, что с ним уже все в порядке.

Крайний нападающий Челси Каллум Хадсон-Одои, у которого был обнаружен коронавирус, утверждает, что следовал инструкциям и с ним уже все в порядке.

"Как вы можете знать, у меня последние несколько дней был вирус, от которого я вылечился. Я следовал предписаниям и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь скоро всех увидеть и вернуться на поле", — сказал Хадсон-Одои в своем видеообращении в Твиттере.

Игроки первой команды Челси, а также тренерский штаб и персонал клуба, с которым контактировал Каллум, ушли на карантин.

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Сегодня Премьер-лига проведет экстренное собрание, по итогам которого должна приостановить чемпионат.