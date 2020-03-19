Англия

Премьер-лига и другие английские чемпионаты официально продлили паузу.

Премьер-лига и Английская футбольная лига официально приняли решение продлить паузу во всех чемпионатах как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, которая распространяется в Европе.

Данное решение было принято в связи с многократными случаями заражения COVID-19 в Великобритании, включая футболистов, тренеров и персонал клубов.

В регламенте FA сказано, что сезон в Англии должен завершиться до 1 июня, но из-за сложившейся ситуации Совет Футбольной ассоциации согласился продлить этот лимит на неопределенный срок.

Стоит отметить, ранее английскую Премьер-лиги отложили до 4 апреля. Если пандемия коронавируса продолжит распространяться, то чемпионат и вовсе могут отметить, а чемпионом признают Ливерпуль.

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