Англия

Вопрос о возобновлении АПЛ и других футбольных турниров в Англии остается открытым, но отмена сезона никому не выгодна.

В английской Премьер-лиге вновь продлили паузу как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, а дата завершения сезона-2019/20 перенесена "на неопределенный срок". Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных решений.

Тем не менее, после недели важнейших встреч в ФИФА, УЕФА, Премьер-лиге и EFL, мы имеем жестокую правду, что никто, включая владельцев клубов, руководителей, игроков или фанатов, не имеет ни малейшего представления, когда кампания вновь возобновится.

Планы составляются, обсуждения и дискуссии продолжаются, но нет никакой гарантии, что сезон-2019/20 будет доигран. У болельщиков остается много вопросов, на которые можно попытаться найти ответ.

Что мы знаем наверняка?

Некоторые существенные решения были приняты на прошлой неделе. Евро-2020 и Копа Америка, которые планировались на предстоящее лето, перенесены на один год. Новый клубный чемпионат мира был отложен, и чемпионат Европы U-21 будет перенесен на 2022 год. Это, похоже, касается и чемпионата Европы среди женщин, который должен был состояться в Англии в 2021 году.

В Англии же профессиональный футбол приостановлен до 30 апреля. Среди 20 клубов АПЛ есть те, которые выступают за окончательное завершение кампании в связи со сложившейся ситуацией. Несмотря на это, руководства федераций европейских стран планируют, что нынешний сезон в идеале должен завершиться 30 июня.

Почему 30 июня?

Эта дата важна по ряду причин. Во-первых, контракты футболистов рассчитаны до определенного срока. Игроки могут подписывать предварительные условия соглашений с другими клубами с 1 января, а большинство таких переходов не происходит до 1 июля.

Любое продление сезона после конца июня потребует изменений правил в данном вопросе. Профсоюз игроков FIFPro говорил с FIFA о введения корректировок, предлагая общее продление контрактов с футболистами на пару месяцев. Это возможно, но было бы гораздо проще вообще не реализовывать это.

Помимо договоренностей с футболистами, существуют и новые соглашения со спонсорами комплектов форм, которые имеют тенденцию вступать в силу 1 июля. Можно сделать простой вывод, что спонсор должен оставаться неизменным в течение всего сезона. Но что, если рекламная кампания была организована вокруг новой формы в то время, когда клуб играл в старой, сделанной другой фирмой и с другим логотипом? В мире рекламы, где огромные суммы расходуются на "популяризацию бренда", эти вещи имеют ключевое значение.

Другим фактором является то, что 30 июня считается окончательной и подходящей датой завершения сезонов по всей Европе без существенного влияния на следующую кампанию. С небольшим перерывом клубы могут провести трехнедельные предсезонные сборы и быть готовыми к старту новой кампании в августе.

При таких обстоятельствах трудно представить, чтобы какой-либо из крупных клубов организовал столь обширные летние сборы, которые стали нормой, поэтому, скорее всего, у команд будет пара товарищеских матчей, прежде чем они вернутся к официальным соревнованиям. УЕФА считает, что, если сезон закончится 30 июня, они могут доиграть все отборочные раунды своих турниров до начала групповых этапов в сентябре.

Когда новый сезон должен начаться, если нынешний завершится 30 июня?

Осталось еще девять туров английской Премьер-лиги, вдобавок два матча перенесены из-за выхода Манчестер Сити и Астон Виллы в финал Кубка английской лиги. Кроме того, завершиться должен Кубок Англии, а Лига чемпионов и Лига Европы все еще "застряли" на стадии 1/8 финала. Хотя эти даты не подтверждены, судя по дискуссиям, происходящим в УЕФА, финал Лиги чемпионов планируется на 27 июня, а финал Лиги Европы должен состояться 24 июня.

Из клубов Премьер-лиги Манчестер Сити может столкнуться с максимальным количеством матчей, а именно 19. У Челси и Манчестер Юнайтед осталось как минимум по 18 игр. Это число может сократиться вдвое, если УЕФА решит исключить ответные поединки на четвертьфинальной и полуфинальной стадиях.

Именно по этой причине отмена матчей до 30 апреля очень важна. Учитывая то, что УЕФА заявил о намерении перенести Евро-2020 на следующий год, перезапуск сезона в начале мая практически позволяет завершить кампанию к концу июня.

Что это означает? Клубы будут проводить матчи в каждый доступный день посреди недели, что станет непростым испытанием для коллективов, выступающих в нескольких турнирах. Это не является идеальным раскладом, но Ливерпуль в этом сезоне провел два матча в течение двух дней на разных континентах, поэтому проведение нескольких поединков в кратчайшие сроки – вполне реализуемо.

Насколько реалистично возобновление сезона в мае?

Если правительство Великобритании в конечном итоге не наложит свой запрет, то Премьер-лига намерена возобновить сезон как можно скорее с 30 апреля. Есть веская причина, по которой руководство страны не может выступать за завершение футбольной кампании. Только в сезоне-2016/17 от Премьер-лиги поступило 3,3 миллиарда фунтов налогообложений. Вполне вероятно, что возврат средств может произойти в случае окончательной отмены сезона, но это будет невыгодно государству. Эта точка зрения, безусловно, заслуживает внимания.

Однако есть и альтернативная теория, которая для тех, кто надеется на возобновление сезона, не столь оптимистична. В среду было объявлено о закрытии школ в Англии для подавляющего большинства учеников. Правительственные медицинские советники ожидают, что пандемия коронавируса не достигнет своего пика до июня, поэтому рекомендуют воздержаться от любых несущественных поездок.

Даже если бы матчи проходили за закрытыми дверьми, министерство здравоохранения потребует присутствия медицинских работников на матчах. Скорее всего, также потребуется некоторая деятельность правоохранительных органов, если станет известно, что болельщики все равно отправляются на стадионы, как это недавно произошло в Париже, на матче ПСЖ.

Мнение игроков также имеет определяющее значение. Ассоциация профессиональных футболистов работает со всеми соответствующими органами и намерена завершить сезон. Однако это не является приоритетом над общим здоровьем нации, которое считается первостепенным. При таких обстоятельствах PFA выступит против возобновления соревнований, поскольку есть малейшая вероятность заражения кого-нибудь из футболистов.

Что, если сезон не завершится?

Управляющий директор Вест Хэма Каррен Брэди стал жертвой насмешек после того, как в своей газетной колонке он заявил о том, что сезон должен быть объявлен "недействительным". Большинство полагает, что это явный оппортунизм со стороны клуба, который находится в опасной близости к зоне вылета. Тем не менее, если команды не возобновят тренировки к началу мая, им будет крайне сложно завершить кампанию.

Учитывая, что Англия перешла к закрытию всей школьной системы в течение недели после того, как 3000 фанатов Атлетико прилетели в Ливерпуль, а премьер-министр Борис Джонсон предупредил о возможности "дальнейших и более значимых мер предосторожности", в профессиональном футболе просто нет никаких гарантий в вопросе возобновления сезона.

Без этого остается вероятность того, что кампания и вовсе будет продлена до июля, а то и позже. Нет никаких сомнений, что задача на самом деле не очень простая, но она требует окончательного решения.

Саймон Стоун, BBC Sport