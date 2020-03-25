Англия

Английские клубы могут попросить футболистов о существенных уступках в условиях коронавируса.

Клубы английской Премьер-лиги обсуждают просьбу к игрокам пойти на 50-процентное снижение заработной платы, утверждает The Telegraph. Более подробно этот вопрос обсудят во время телеконференции клубов 3 апреля.

Один из руководителей клубов рассказал изданию, что его клуб надеется начать переговоры с капитаном команды уже на этой неделе.

"Жизненно важно, чтобы игроки согласились. Нужно, чтобы они вместе помогали решить эту проблему. Игроки должны быть частью решения", — заявил он.

По информации Global Sports Salary, средняя зарплата футболистов в Премьер-лиге сообщает 3,2 млн фунтов в год (61,5 тысяч в неделю).

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