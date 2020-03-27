Англия

Испанец рассказал, как проходила его болезнь.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поведал о том, как он узнал о коронавирусе и в какой момент принял решение изолироваться от команды.

"Я чувствую себя полностью восстановленным сейчас, я здоров. Это правда, у меня появились некоторые симптомы, сразу после того, как нам позвонили из клуба, чтобы сообщить, что мы можем подвергнуться воздействию вируса из-за владельца Олимпиакоса. В тот момент я сразу почувствовал, что в моем организме что-то есть".

"На следующий день у нас была игра против Манчестер Сити, поэтому я принял решение, немедленно позвонил доктору и попросил его разрешения отправится домой".

"Я разговаривал техническим и управляющим директорами, и я сказал: "Существует огромный риск, так как я чувствую очень четкие симптомы. Если я болен коронавирусом, все игроки и люди, связанные с клубом, которые в контакте со мной ежедневно, подвергаются заражению. Поэтому мы не можем продолжать играть дальше, мы должны поговорить с Премьер-лигой, с Манчестер Сити, и мы должны принять решение довольно быстро", — цитирует Артету Goal.

Ранее испанский специалист в очередной раз заверил, что окончательно излечился от коронавируса.