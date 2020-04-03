Англия

Коронавирус может затронуть оклады игроков чемпионата Англии.

Руководство английской Премьер-лиги проведет третьего апреля собрание, на котором обсудить вариант со снижением зарплат всех футболистов на 25 процентов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

По информации источника, данное решение могут принять с целью сэкономить средства, которые клубы продолжают терять по причине отсутствия доходов от телетрансляций, продажи билетов и прочей прибыли.

При этом, в АПЛ готовы гарантировать игрокам компенсацию этих средств в полном размере в том случае, если нынешний сезон будет доигран не при пустых трибунах. Если же чемпионат придется возобновить, но без болельщиком на стадионах, но сумма будет возвращена футболистам лишь частично.

На данный момент все клубы чемпионата Англии суммарно тратят 3 миллиарда фунтов в год на зарплаты игрокам. Сокращение окладов позволит командам сэкономить сотни миллионов в период финансового кризиса.

Ранее сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги намерены предложить увеличение количества замен.

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