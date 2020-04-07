Англия

Денис Коутс примкнула к рядам борцов с пандемией коронавируса.

Университетские больницы Северного Мидлендса (УБСМ) сообщили, что в их фонд поступило пожертвование в 10 млн фунтов он Благотворительного фонда Денис Коутс. Средства пойдут на поддержку персонала и пациентов Королевской больницы Стока и Стаффордширского госпиталя, сообщает Stoke Sentinel.

"Мы невероятно благодарны Денис Коутс за этот гранд на поддержку нашего персонала и больных во время пандемии COVID-19 и после нее. Сейчас мы быстро нашли новые методы работы, но в некоторых случаях нам не хватает технологий для максимальной эффективности", — заявила глава УБСМ Трэйси Баллок.

"Пандемия сказывается на наших местных общинах. Эти средства также будут использованы на различные инициативы с нашими партнерами в общинах, которые будут касаться ментального здоровья и социальной заботы, чтобы поддержать их".

Пожертвование стало возможным благодаря процветанию компании Денис, букмекерской конторы bet365. А вот дела у Сток Сити, которым руководят ее родственники, обстоят не так гладко: команда идет лишь на 17-м месте среди 24 коллективов Чемпионшипа.

Денис Коутс — не единственная среди владельцев футбольных клубов, кто делает пожертвования на борьбу с коронавирусом. Так, владельцы Милана, семья Сингеров, передали местной больнице Сан-Раффаэле 100 тысяч евро.