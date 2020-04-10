Англия

Бывший тренер Ливерпуля заразился COVID-19.

Кенни Далглиш был доставлен в больницу, сообщил официальный сайт Ливерпуля.

У 69-летнего мужчины был выявлен коронавирус, хотя ранее симптомов не было. Далглишу было оказано необходимое лечение.

Отметим, что до поступления в больницу, Далглиш самоизолировался на более длительный период, нежели рекомендованный.

Напомним, что Кенни – легенда Ливерпуля. Он выступал за клуб с 1977 по 1990 год, а также тренировал с 1985 и по 1991, а затем с 2011 и по 2012.

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