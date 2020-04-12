Англия

Бывший тренер Ливерпуля отправился в домашнюю изоляцию.

Кенни Далглиша выписали из больницы после положительного теста на коронавирус, который выявили в пятницу, 10 апреля, сообщает BBC.

Болезнь у бывшего тренера Ливерпуля проходит без ярко выраженных симптомов, а потому его отправили в домашнюю изоляцию.

"Хотелось бы выразить нашу огромную благодарность медицинскому персоналу, который заботился обо мне и продолжает лечить бесчисленное количество людей по всей стране в течение невероятно сложного периода. Теперь мы будем в полной изоляции в течение рекомендованного времени, чтобы защитить жизни других", — сказал Далглиш.

Напомним, что Рюштю Речбер назвал борьбу с коронавирусом — самым сложным матчем в своей жизни.