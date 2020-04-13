Англия

Если клуб попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне, то клуб компенсирует футболистам потери в зарплате.

Руководство Арсенала ведет переговоры со своими футболистами о временном сокращении заработной платы в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Ранее лондонский клуб и без COVID-19 находился не в лучшем финансовом положении из-за отсутствия участия в Лиге чемпионов.

Как сообщает ESPN, "канониры" всерьез настроены убедить своих игроков в необходимости введения мер, связанных с уменьшением окладов на 12 месяцев на 12,5%. Эктор Бельерин будет представлять интересы всех игроков на переговорах с клубом.

Стоит отметить, что боссы Арсенала намерены компенсировать футболистам все потери, если по итогам следующего сезона они смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов. В том случае, если лондонцы попадут в Лигу Европы, то зарплаты будут сокращены на 7,5%. Соответственно, непопадание в еврокубки будет означать невозвращение средств.

Переговоры по поводу данного вопроса между руководством и футболистами должны возобновиться на этой неделе.

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