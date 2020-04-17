Англия

Тони Блум считает, что футбольный мир изменится после пандемии коронавируса.

Британский предприниматель Тони Блум, владеющий акциями футбольного клуба Брайтон, предложил футбольной общественности введение ограничений по размеру заработных плат футболистов даже после нормализации ситуации с пандемией коронавируса.

"Если это сработает, то нужно установить потолок окладов во всем мире. В Европе это нужно сделать обязательно, несмотря на то, что это будет трудно".

"Если лиги придут к взаимному согласию, то, я уверен, мы встретимся с рядом юридических вопросов. Думаю, что необходимо будет вводить изменения в регламентах. В противном случае зарплаты футболистов будут расти дальше и станут неподъемными для клубов", — приводит слова Тони Блума Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Арсенал близок к договоренности с игроками о снижении зарплат на один сезон из-за нестабильной финансовой ситуации клуба.

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