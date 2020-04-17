Тони Блум считает, что футбольный мир изменится после пандемии коронавируса.
Тони Блум, Getty Images
17 апреля 2020, 09:59
Британский предприниматель Тони Блум, владеющий акциями футбольного клуба Брайтон, предложил футбольной общественности введение ограничений по размеру заработных плат футболистов даже после нормализации ситуации с пандемией коронавируса.
"Если это сработает, то нужно установить потолок окладов во всем мире. В Европе это нужно сделать обязательно, несмотря на то, что это будет трудно".
"Если лиги придут к взаимному согласию, то, я уверен, мы встретимся с рядом юридических вопросов. Думаю, что необходимо будет вводить изменения в регламентах. В противном случае зарплаты футболистов будут расти дальше и станут неподъемными для клубов", — приводит слова Тони Блума Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Арсенал близок к договоренности с игроками о снижении зарплат на один сезон из-за нестабильной финансовой ситуации клуба.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.