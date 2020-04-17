Англия

До конца нынешнего сезона клубы элитного английского дивизиона должны провести 92 поединка в сумме.

Клубы английской Премьер-лиги на своем очередном совещании выразили желание доиграть все оставшиеся матчи, сообщает BBC.

Предполагалось, что некоторые клубы предложат возобновить чемпионат максимум 30 июня, однако этого не случилось. Организация намерена сделать это только в условиях, когда это будет полностью безопасно.

Премьер-лига была остановлена 13 марта. Большинство клубов сыграли по 29 матчей. Ливерпулю осталось набрать шесть очков для обеспечения чемпионства.

В случае, если матчи все же не будут сыграны, английское первенство может потерять более миллиарда фунтов.