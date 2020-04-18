Англия

Английские клубы рассматривают различные сценарии завершения сезона-2019/20.

Клубы английской Премьер-лиги по-прежнему намерены завершить нынешний сезон, который взял бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса, но предложение о завершении кампании к 30 июня даже не рассматривалось на их встрече 17 августа. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, представители всех клубов высшего английского дивизиона и руководство лиги провели совместную беседу по видеосвязи, во время которой рассмотрели различные варианты решения данной проблемы.

Клубам предложили разные модели игр, которые могут возобновиться в июне, июле и августе, но представители АПЛ вновь повторили, что кампания-2019/20 не стартует до тех пор, пока правительство не объявит, что это безопасно.

Всем командам чемпионата необходимо провести по 9 или 10 поединков. Ожидается, что все оставшиеся матчи могут быть сыграны в течение пяти недель, а 8 июня стало лучшей датой потенциального возвращения футбола в Англии.

Ранее сообщалось, что АПЛ намерена доиграть все матчи, но пока не решила, когда возобновит чемпионат.

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