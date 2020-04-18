Англия

"Чайки" готовы пойти на радикальные меры ради создания футбольной атмосферы на стадионе.

Футбольный клуб Брайтон, выступающий в английской Премьер-лиге, нашел свой вариант решения проблемы с возможным отсутствием болельщиков в случае возобновления сезона.

Как сообщает The Telegraph, руководство клуба рассматривает вариант с искусственным созданием футбольной атмосферы путем включения звукового сопровождения шума болельщиков во время матчей.

Также "чайки" хотят поблагодарить Национальную службу здравоохранения за проявленный героизм во время борьбы с пандемией коронавируса, перекрыв трибуны огромным баннером в поддержку медиков.

Напомним, ранее владелец Брайтона Тони Блум предложил ввести ограничения зарплат в футболе.

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