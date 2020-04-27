Англия

Руководство, тренерский штаб и игроки первой команды добровольно согласились на снижение зарплаты.

Футбольный клуб Астон Вилла, выступающий в английской Премьер-лиге, будет бороться с финансовым кризисом путем сокращения заработных плат.

Как сообщает пресс-служба клуба, руководство, тренерский штаб и футболисты бирмингемцев добровольно отказались от 25% своих окладов на четыре месяца из-за пандемии коронавируса.

Сделано это было для того, сохранить рабочие места для другого персонала, а также справиться с кризисом ввиду отсутствия доходов от продажи прав на телетрансляции.

Ранее сообщалось, что Норвич выплачивает всего 20% от размера окладов своего персонала, поскольку испытывает серьезные финансовые проблемы.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.