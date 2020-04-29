Англия

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В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших защитниках Манчестер Юнайтед. "Атака выигрывает матчи, а оборона — титулы". Как часто мы слышим эту фразу? "Красные дьяволы" в каждой из своих успешных эпох имели крепкий фундамент в виде неуступчивых защитников.

Большую часть времени Манчестер Юнайтед выступал со схемой в четыре защитника, а потому среди кандидатур мы предлагаем восемь защитников — по два на каждый фланг и четыре в центр.

В предыдущем материале о "манкунианцах" вы можете прочитать про самых выдающихся голкиперов в истории клуба.

Правый защитник



Гари Невилл (602 матча, 7 голов)

В последнее время манкунианцы переживали некоторые проблемы на правом фланге обороны. За последние десять лет самым успешным на позиции оказался переквалифицировавшийся Антонио Валенсия. Аарон Ван-Биссака подает большие надежды на то, чтобы лет через десять заполучить место в подобном составе, но речь пойдет не о них.

Наиболее очевидным вариантом по-прежнему остается один из главных представителей Класса-92 — Гари Невилл. Англичанин всю карьеру провел в составе "красных дьяволов", отыграв 602 поединка, в которых сделал 47 результативных передач и отметился семью голами. Сэр Алекс Фергюсон очень ценил Невилла, называя того лучшим английским правым защитником своего поколения.

Гари был настоящим "цепным псом" и вряд ли хоть кто-то хотел бы вступать с ним в перепалку. Невилл выиграл восемь титулов АПЛ три Кубка Англии, две Лиги чемпионов и множество других наград, а также успел поносить капитанскую повязку.

Шей Бреннан (355 матчей, 6 голов)

Конкурировать за место с Невиллом будет Шей Бреннан, который также мог сыграть и слева, но лучшие годы своей карьеры провел именно на правом фланге. Англичанин дебютировал за Манчестер Юнайтед в феврале 1958 на позиции левого защитника — тот поединок стал первым для манкунианцев после мюнхенской трагедии, унесший жизни восьмерых игроков основного состава клуба. Защитник смог отличиться двумя голами. Вот это дебют, да?

Бреннан был очень силен физически, для того времени характеристика "настоящий боец" подходила для многих, но англичанин был ярко выраженным воином на поле. В 1968 году он стал частью той команды под руководством Мэтта Басби, которая выиграла Кубок европейских чемпионов. Также на счету ирландца два чемпионства в Англии и два Суперкубка. Бреннан, как и Невилл, в своей карьере играл только за один клуб.

Редакция Football.ua считает, что место правого защитника Манчестер Юнайтед в символической сборной займет Шей Бреннан.

Итак, теперь выбор за нашими читателями. Кто должен занять место левого защитника в легендарном составе?

Оплот надежности



Рио Фердинанд (445 матчей, 8 голов) и Неманья Видич (300 матчей, 21 гол)

Что касается центральных защитников, то мы остановились на двух парах: Стив Брюс и Гари Паллистер, Неманья Видич и Рио Фердинанд. Двое последних еще не так давно навевали страх на атакующую линию соперника. Фердинанд перебрался в Манчестер Юнайтед из Лидс за сумасшедшие на тот момент 46 миллионов евро.

Были некоторые опасения из-за не самого лучшего характера игрока, но Сэр Алекс Фергюсон смог укротить Рио и сделать из него одного из лучших центральных защитников мира. Видич, в свою очередь, достался клубу за чуть более 10 миллионов евро в январе 2006 года. Пускай сербу и потребовалось некоторое время на раскачку, но уже со следующего сезона он составил с Фердинандом убийственную связку в центре защиты.

Такая оборона придавала уверенности всей команде. Сами же футболисты не раз отмечали, что их секрет успеха в том, что они отчетливо понимали, что будет делать партнер, и могли полностью доверять друг другу. Оплот успеха манкунианцев радовал фанатов "красных дьяволов" целых восемь лет, за которые клуб выиграл пять титулов АПЛ, три Кубка лиги, пять Суперкубков Англии и Лигу чемпионов.

Гари Паллистер (437 матчей, 15 голов) и Стив Брюс (414 матчей, 51 гол)

Второй легендарной парой защитников Манчестер Юнайтед были Стив Брюс и Гари Паллистер, которые в период с 1989 по 1996 годы олицетворяли надежность "красных дьяволов". Рослые, крепкие и неуступчивые - все как положено. Брюс пришел в Манчестер Юнайтед из Норвича, а Паллистер до манкунианцев выступал за Миддлсбро.

На счету каждого больше 400 поединков в футболке "красных дьяволов", а особенностью Стива Брюса является довольно высокая результативность — на счету защитника 51 гол в 414 поединках. Оба были преданы своему делу и не боялись идти даже в самый страшный стык — бескомпромиссность их второе имя. Кстати о прозвищах, защитников ласково называли Долли и Дейзи, как героев одной английской пьесы, ведь они также сверкали на сцене Театра мечты.

Совместный труд Брюса и Паллистера помог им стать лучшей парой центральных защитников первых годов существования АПЛ, а также выиграть первый для Манчестер Юнайтед чемпионский титул спустя 26 лет. Именно защитники стали фундаментом той команды, которую Фергюсон собирал несколько лет, чтобы повести за собой и завоевать множество титулов, среди которых три чемпионства, три Кубка Англии, шесть Суперкубков и другие.

Редакция Football.ua считает, что место в центре обороны Манчестер Юнайтед в символической сборной займут Неманья Видич и Рио Фердинанд.

Кто по мнению наших читателей должен составить пару центральных защитников в легендарном составе?

Левый защитник

Денис Ирвин (529 матчей, 33 гола)

Левый фланг обороны Манчестер Юнайтед, как и другие позиции, может похвастаться очень яркими представителями, но мы остановили выбор на двух из них: Денис Ирвин и Патрис Эвра. Ирландец перебрался в Манчестер Юнайтед еще в 1990 году и стал еще одним ключевым исполнителем той эпохи, но от пары Брюс — Паллистер его отличает то, что он все-таки стал частью команды, которая выиграла требл.

Ирвин довольно быстро влился в строящийся Манчестер Юнайтед и помог команде выиграть чемпионство в сезоне 1992/93. Ирландец покрывал огромный участок поля, бороздя свою бровку. Помимо отличной игры в обороне, Ирвин за 450 матчей в футболке "красных дьяволов" отметился 33 голами и 22 ассистами.

Безусловно, Лига чемпионов 1998/99 — апогей не одного игрока Манчестер Юнайтед, но также на счету защитника семь чемпионских титулов, три Кубка Англии, Кубок Лиги, четыре Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и другие. Ирвин, воспитанник Лидса, верой и правдой отслужил Манчестер Юнайтед двенадцать сезонов и остается одним из значимых игроков своего поколения.

Патрис Эвра (379 матчей, 10 голов)

Конкурентом ирландца, на наш взгляд, является Патрис Эвра — представитель другой великой эпохи "красных дьяволов". Француз пришел в команду следом за Неманьей Видичем, но его первые шаги в клубе были далеко не лучшие. Защитник дебютировал в дерби против Манчестер Сити. После перерыва счет был 0:2. Фергюсон тогда сказал французу: "Патрис, с тебя достаточно. Садись и смотри, потому что тебе нужно учиться английскому футболу".

После лета 2006 года, которым Эвра отлично поработал в зале, то, кому достанется место левого защитника, не вызывало никаких вопросов. Француз застолбил за собой позицию много лет был важнейшим игроком манкунианцев. 379 матчей, 10 голов и 40 результативных передач — такова статистика Эвра в Манчестер Юнайтед.

Что касается титулов, то француз собрал пять чемпионств АПЛ, три Кубка лиги, четыре Суперкубка Англии, Лигу чемпионов и другие. Был в его карьере и скандал с Луисом Суаресом на расовой почве, который мог выставить француза не в лучшем свете, но Патрис был типичным игроком Манчестер Юнайтед — одним из парней Ферги.

Редакция Football.ua считает, что место левого защитника Манчестер Юнайтед в символической сборной займет Денис Ирвин.

Теперь же выбор за нашими читателями. Кто должен стать основным левым защитником легендарного состава Манчестер Юнайтед?

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