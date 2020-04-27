Англия

Football.ua запускает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан и Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Начнется проект с одного из главных клубов Англии — Манчестер Юнайтед. Составлять символическую сборную будем по схеме 4-4-2.

Вратарская позиция имеет огромное значение в любом клубе, ставящем перед собой серьезные задачи. Команды, которые хотят войти в историю, просто обязаны иметь надежного, хладнокровного и бесстрашного человека на последнем рубеже.

Мы остановились на том, что лучшими вратарями Манчестер Юнайтед всех времен являются Петер Шмейхель, Эдвин ван дер Сар и Давид Де Хеа. Именно из этих трех голкиперов предстоит сделать выбор и вам, и нам.

Сумасшедшая харизма, небывалое хладнокровие или кошачья реакция — что важнее всего?

Петер Шмейхель (362 матча, 162 без пропущенных голов)

Манчестер Юнайтед заполучил 28-летнего голкипера датского Брондбю за достаточно скромные на то время деньги — 750 тысяч евро. Шмейхель стал бесспорным №1 "красных дьяволов" на следующие девять сезонов, за которые выиграл немало титулов. Уже после первого года пребывания на Олд Траффорд Шмейхель выиграл чемпионат Европы вместе со сборной Дании.

Голкипер стал одним из первых основополагающих футболистов в машине Фергюсона по завоеванию трофеев. В сезоне 1992/93 Шмейхель провел 22 "сухих" поединка, а Манчестер Юнайтед впервые за 26 лет завоевал чемпионство. Датчанин после этого еще пять раз поднимал титул над головой и ушел из стана манкунианцев в 1999 году в португальский Спортинг после выигрыша Лиги чемпионов, которая стала апогеем его карьеры.

Голкипер провел 362 поединка в футболке Манчестер Юнайтед, из которых почти половина, 162, завершил без пропущенных голов. Особого внимания также достоин и не самый обычный факт во вратарской карьере — датчанин, помимо надежной игры у своих ворот, смог расписаться в чужих в рамках поединка Кубка УЕФА против волгоградского Ротора.

Мастерство Шмейхеля не поддается никаким вопросам, а вдобавок к этому он был очень харизматичным игроком, который не боялся брать ответственность на себя. Понятно, что такое периодически приводило к ненужным пропущенным голам, но именно таких бесстрашных футболистов поклонники игры №1 запоминают лучше всего.

Эдвин ван дер Сар (266 матчей, 135 без пропущенных голов)

Нидерландец перебрался в Манечстер Юнайтед в 34-летнем возрасте и, казалось бы, должен был стать опцией на ближайшие два-три года, но ван дер Сар стал очередным доказательством того, что вратарское искусство в меньшей степени подвластно возрасту. Опытный голкипер отличался сумасшедшим хладнокровием, а без сантиметра двухметровый рост позволял совершать сумасшедшие сэйвы.

Ван дер Сар отыграл за Манчестер Юнайтед 266 поединков, более половины из которых, 135, завершил без пропущенных мячей. К тому же, нидерландцу принадлежит рекорд английского чемпионата всех времен — голкипер "красных дьяволов" не пропускал в рамках турнира 15 полных матчей.

Ван дер Сар за шесть лет пребывания на Олд Траффорд четырежды стал чемпионом Англии и был важнейшим игроком в сезоне-2007/08, когда Манчестер Юнайтед добился долгожданной победы в Лиге чемпионов, обыграв Челси в послематчевой серии пенальти.

Даже в 41-летнем возрасте ван дер Сар казался одним из лучших представителей своего амплуа и, было ощущение, мог играть еще пару лет на высоком уровне, а потому очень жалко, что его последний матч в карьере завершился поражением в финале Лиги чемпионов сезона-2010/11 от Барселоны.

Давид де Хеа (394 матча, 138 без пропущенных голов)

А теперь речь пойдет о настоящем и будущем Манчестер Юнайтед — Давиде де Хеа. Испанский голкипер покупался в качестве прямой замены Эдвину ван дер Сару летом 2011 года. Сэр Алекс Фергюсон не побоялся сделать ставку на 20-летнего испанца и с первых же игр доверил ему место в стартовом составе команды.

Конечно, возраст и неопытность давали о себе знать. На первых этапах у испанца были действительно детские и грубые ошибки, но шотландский тренер продолжал упорно верить в юношу, а тот вскоре сполна оправдал ожидания и стал одним из лучших голкиперов современности, уже запомнившись сумасшедшей реакцией и красивейшими сэйвами.

Может, испанец и не обладает харизмой и авторитетом, которые были присущи Шмейхелю и ван дер Сару, но с точки зрения голкиперских навыков готов посоперничать с любым представителем вратарского цеха. На данный момент у де Хеа 394 поединка в футболке Манчестер Юнайтед, 138 из которых завершились без пропущенных мячей.

Также нужно делать поправку на то, что Манчестер Юнайтед сейчас переживает не лучшие времена, а потому завоевывать такое же количество титулов, как Шмейхель и ван дер Сар, довольно проблематично. Тем не менее, испанец — чуть не главное светлое пятно Манчестер Юнайтед эпохи после Сэра Алекса Фергюсона.

Редакция Football.ua считает, что место голкипера Манчестер Юнайтед в символической сборной займет Эдвин ван дер Сар.

Итак, теперь выбор за нашими читателями. Кто должен занять место вратаря в легендарном составе?

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