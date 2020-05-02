Англия

"Сороки" планируют начать подготовку к возможному возобновлению сезона.

Ньюкасл может стать одним из первых клубов английской Премьер-лиги, который выйдет с карантина и приступит к полноценным тренировкам.

Как сообщает The Times, футболисты вернутся к групповым занятиям на следующей неделе. Клуб планирует возобновить тренировочный процесс в пятницу, 8 мая.

Отмечается, что руководство Ньюкасла уже попросило часть персонала вернуться к работе ввиду предстоящей подготовки команды к возобновлению чемпионата Англии.

Напомним, что возвращение английской Премьер-лиги планируется на 8 июня. Все команды, в свою очередь, будут тренироваться в маленьких группах и в защитных масках.

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