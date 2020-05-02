"Сороки" планируют начать подготовку к возможному возобновлению сезона.
Сент-Джеймс Парк, Getty Images
02 мая 2020, 10:57
Ньюкасл может стать одним из первых клубов английской Премьер-лиги, который выйдет с карантина и приступит к полноценным тренировкам.
Как сообщает The Times, футболисты вернутся к групповым занятиям на следующей неделе. Клуб планирует возобновить тренировочный процесс в пятницу, 8 мая.
Отмечается, что руководство Ньюкасла уже попросило часть персонала вернуться к работе ввиду предстоящей подготовки команды к возобновлению чемпионата Англии.
Напомним, что возвращение английской Премьер-лиги планируется на 8 июня. Все команды, в свою очередь, будут тренироваться в маленьких группах и в защитных масках.
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