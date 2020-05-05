Англия

"Канониры" рискуют пострадать больше других клубов английской Премьер-лиги.

В финансовом плане Арсенал больше всех пострадает, если сезон-2020/21 пройдет без зрителей, сообщает The Telegraph.

По информации источника, все клубы АПЛ потеряют в общей сложности порядка 880 миллионов фунтов.

В сезоне-2018/19 почти четверть дохода "канониров" составили средства, полученные в дни матча.

Если фанаты не смогут посещать Эмирейтс весь следующий сезон, то клуб потеряет 122 миллиона фунтов. При этом, Манчестер Юнайтед потеряет 140 миллионов, но выручка в дни матчей составляет 17,67% от общих доходов.

Если болельщики смогут посещать стадион с декабря, то потери сократятся до 416,77 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм повторно обсудит с игроками снижение зарплат.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.