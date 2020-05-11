Англия

АПЛ весной точно не возобновится.

Правительство Великобритании сообщило, что все спортивные мероприятия на территории страны запрещены до первого июня — BBC.

Отмечается, что подобные меры приняты в рамках программы выхода из карантина, что способствует скорейшему преодолению коронавируса в Великобритании.

По данным источника, на сегодняшний день клубы находятся в процессе обсуждения вероятных дат возобновления чемпионатов. Утверждалось, что АПЛ может вернуться 12-го июня.

Ранее президент Примеры Хавьер Тебас рассказал, в каких условиях будут команды после возобновления турниров.