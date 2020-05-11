Англия

Британское правительство склоняется к возобновлению спортивных турниров.

Правительство Великобритании планирует разрешить профессиональному спорту вернуться в июне, сообщает The Telegraph.

Премьер-министр страны Борис Джонсон должен сегодня объявить план выхода страны из карантина, а указ по элитному спорту будет опубликован 12 мая.

Это даст возможность возобновить Премьер-лигу с 12 июня. Однако АПЛ столкнулась с другой проблемой – хоть матчи и будут проводиться без зрителей, до восьми клубов выступают против игр на нейтральных стадионах.

Сегодня клубы проведут очередную встречу касательно возобновления чемпионата.

Отметим, что 12 июня планируют вернуться также чемпионаты Испании и Турции.