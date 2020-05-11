Британское правительство склоняется к возобновлению спортивных турниров.
Челси - МЮ, Getty Images
11 мая 2020, 09:51
Правительство Великобритании планирует разрешить профессиональному спорту вернуться в июне, сообщает The Telegraph.
Премьер-министр страны Борис Джонсон должен сегодня объявить план выхода страны из карантина, а указ по элитному спорту будет опубликован 12 мая.
Это даст возможность возобновить Премьер-лигу с 12 июня. Однако АПЛ столкнулась с другой проблемой – хоть матчи и будут проводиться без зрителей, до восьми клубов выступают против игр на нейтральных стадионах.
Сегодня клубы проведут очередную встречу касательно возобновления чемпионата.
Отметим, что 12 июня планируют вернуться также чемпионаты Испании и Турции.