Англия

Генеральный директор ассоциации профессиональных футболистов Англии — о возобновлении сезона.

Гордон Тейлор поделился своими мыслями касательно того, что АПЛ может скоро возобновиться.

"Это непросто. Сначала нам говорили оставаться дома больше шести недель, а теперь пошло резкое ослабление карантина".

"Игроки не хотят быть морскими свинками, и это применимо для всех профессиональных спортсменов. Речь в первую очередь о безопасности", — приводит слова Гордона Тейлора Sky Sports.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ договорились продлить истекающие контракты игроков до конца сезона.

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