Англия

Football.ua анализирует ситуацию с контрактами игроков топ-клубов английской Премьер-лиги.

Контракт – важная составляющая в футболе. Благодаря этому клуб может удержать своего футболиста от перехода в другой клуб, либо же продать дороже. Что касается игроков, то те, кто не являются важной частью команды, могут получать хорошую заработную плату и особо не переживать касательно своего будущего.

Football.ua изучил соглашения игроков из "большой шестерки", и проанализировал, необходимо ли волноваться грандам Премьер-лиги.

Арсенал

Средняя длительность контрактов команды: 2022.

Истекают соглашения в 2020 году (4): Пабло Мари, Мэтт Мэйси, Дани Себальос, Седрик Соареш.

Истекают соглашения в 2021 году (6): Сократис Папастатопулос, Месут Озил, Давид Луис, Пьер-Эмерик Обамеянг, Шкодран Мустафи, Букайо Сака.

Истекают соглашения в 2022 году (6): Александр Ляказетт, Сеад Колашинац, Эмилиано Мартинес, Калум Чеймберс, Эдди Нкетия, Маттео Гендузи.

Истекают соглашения в 2023 году (7): Бернд Лено, Эктор Бельерин, Роб Холдинг, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Лукас Торрейра, Рейсс Нельсон, Джо Уиллок.

Истекают соглашения в 2024 году (3): Киран Тирни, Николя Пепе, Габриэль Мартинелли.

Из этого списка есть две проблемы для Микеля Артеты, в первую очередь это связано с Пьером-Эмериком Обамеянгом. Капитан и звездный форвард команды имеет соглашение еще на один год, а интерес к нему проявляют ПСЖ, Барселона и Интер. Говорить о важности габонца не приходится – он лидер этой команды и лучший бомбардир.

Второй момент – это соглашение прогрессирующего Букайо Сака. 18-летний футболист здорово проявляет себя и практически нет сомнений, что новую сделку он подпишет в ближайшее время. Поводов уходить для него нет.

В остальных случаях можно сказать, что у "канониров" порядок. За Месута Озила никто не будет держаться из-за его "жирного" контракта, а также у испанского специалиста будет достаточно времени, чтобы оценить игровые кондиции Давида Луиса, Шкодрана Мустафи и Сократиса Папастатопулоса, перед тем как решить, продлевать ли с кем-то из них соглашение.

Челси

Средняя длительность контрактов команды: 2022.

Истекают соглашения в 2020 году (5): Вилли Кабальеро, Виллиан, Педро, Оливье Жиру, Марко ван Гинкель.

Истекают соглашения в 2021 году (2): Миши Батшуайи, Данило Пантич.

Истекают соглашения в 2022 году (6): Сезар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Эмерсон, Андреас Кристенсен, Льюис Бейкер, Тэмми Абрахам.

Истекают соглашения в 2023 году (6): Жоржиньо, Маркос Алонсо, Росс Баркли, Курт Зума, Нголо Канте, Билли Гилмор.

Истекают соглашения в 2024 году (6): Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои.

Истекают соглашения в 2025 году (2): Кепа Аррисабалага, Рис Джеймс.

У Челси нет особой паники, соглашения с футболистами рассчитаны на длительное время. Среди самых ярких исключений – Виллиан. Но, судя по всему, 31-летний игрок будет вынужден покинуть Стэмфорд Бридж предстоящим летом. Клуб предлагает ему сделку на два сезона, а бразилец согласен только на три года.

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Что касается Вилли Кабальеро, то здесь будут смотреть на кондиции аргентинца: если он будет в форме, то с ним продлят контракт. С Педро, похоже, вопрос решаться и не будет – испанец уйдет свободным агентом, а Оливье Жиру заявил о готовности остаться в Западном Лондоне. Тут уже все будет зависеть от того, нужен ли опытный форвард Фрэнку Лампарду.

В зоне "риска" находится Миши Батшуайи, но это не должно быть проблемой – 41-летний специалист не рассчитывает на него, и бельгиец даже не всегда попадает на скамейку для запасных.

Ливерпуль

Средняя длительность контрактов команды: 2023.

Истекают соглашения в 2020 году (3): Эндрю Лонерган, Адам Лаллана, Натаниэль Клайн.

Истекают соглашения в 2021 году (3): Деян Ловрен, Адриан, Жоржиньо Вейналдум.

Истекают соглашения в 2022 году (1): Джеймс Милнер.

Истекают соглашения в 2023 году (10): Джордан Хендерсон, Джердан Шакири, Роберто Фирмино, Вирджил Ван Дейк, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах, Садио Мане, Фабиньо, Наби Кейта, Куивин Келлехер.

Истекают соглашения в 2024 году (8): Жоэль Матип, Алиссон, Дивок Ориги, Такуми Минамино, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Кертис Джонс.

У Ливерпуля ситуация с контрактами практически идеальная: все ключевые исполнители имеют долгосрочные соглашения, за исключением Жоржиньо Вейналдума. Тем не менее, переговоры с голландцем ведутся, и учитывая их отличные отношения с Юргеном Клоппом, можно практически не сомневаться, что сделка будет продлена.

Что касается Клайна и Лонергана, то это не будет потерей для клуба, а к уходу Адама Лалланы в команде готовы: 31-летний футболист вполне способен получать больше игрового времени, что не позволяет ему делать конкуренция в Ливерпуле.

В случае Ливерпуля следует отметить, что и об уходе Юргена Клоппа беспокоиться не нужно: его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Манчестер Сити

Средняя длительность контрактов команды: 2023.

Истекают соглашения в 2020 году (3): Давид Силва, Клаудио Браво, Скотт Карсон.

Истекают соглашения в 2021 году (3): Фернандиньо, Серхио Агуэро, Лерой Сане.

Истекают соглашения в 2022 году (4): Николас Отаменди, Микс Дискеруд, Джон Стоунз, Эрик Гарсия.

Истекают соглашения в 2023 году (6): Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг, Бенжамен Менди, Рияд Марез, Габриэль Жезус.

Истекают соглашения в 2024 году (4): Кайл Уокер, Александр Зинченко, Родри, Фил Фоден.

Истекают соглашения в 2025 году (4): Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Эдерсон, Бернарду Силва.

То, что Давид Силва проводит последний сезон за Манчестер Сити, ни для кого не является секретом. Под вопросом будущее в клубе Клаудио Браво, однако будем откровенны, это не самая большая проблема. О Скотте Карсоне и говорить не приходится – его уход вряд ли будет замечен тренерским штабом.

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В срочном порядке нужно будет решать вопрос с Лероем Сане: немец большую часть сезона был травмирован, но и без этого его мысли занимала Бавария. Сторонам нужно сесть за стол переговоров и решить, что делать дальше. В противном случае, это лето – последний шанс заработать деньги на игроке.

Фернандиньо только недавно подписал новый контракт, а будущее Серхио Агуэро будет важным вопросом: аргентинец важный исполнитель этой команды и один из лучших форвардов АПЛ.

Манчестер Юнайтед

Средняя длительность контрактов команды: 2022.

Истекают соглашения в 2020 году (2): Одион Игало, Тимоти Фосу-Менса.

Истекают соглашения в 2021 году (6): Ли Грант, Серхио Ромеро, Хуан Мата, Поль Погба, Джесси Лингард, Неманья Матич.

Истекают соглашения в 2022 году (3): Эрик Байи, Тахит Чонг, Брэндон Уильямс.

Истекают соглашения в 2023 году (9): Давид Де Хеа, Фил Джонс, Люк Шоу, Фред, Андреас Перейра, Маркус Рашфорд, Скотт Мактоминей, Диогу Далот, Мейсон Гринвуд.

Истекают соглашения в 2024 году (4): Антони Мартиаль, Виктор Линделеф, Даниэль Джеймс, Аарон Ван-Биссака.

Истекают соглашения в 2025 году (2): Гарри Магуайр, Бруну Фернандеш.

Если Одион Игало проявит себя в составе Манчестер Юнайтед, то клуб выкупит его. Мало сомнений, что Шанхай Шеньхуа будет особо упираться. Переговоры по Тимоти Фосу-Менса, откровенно говоря, не на повестке дня.

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Куда более интересные дела с игроками, у которых соглашения подходят к концу в 2021 году. В особенности, это касается Поля Погба. На французского хавбека претендуют европейские топ-клубы, а он, по всей видимости, не собирается продлевать действующее соглашение. Заставить сделать это может лишь опция в его контракте.

Неманья Матич только недавно пролонгировал соглашение, а за Джесси Лингардом особо никто скучать не будет. По возможности, его продадут уже предстоящим летом. В целом, Ли Грант и Серхио Ромеро надежно подменяют Давида Де Хеа, а вопрос с Хуаном Матой, вероятно, будет решаться ближе к концу сезона-2020/21.

Тоттенхэм

Средняя длительность контрактов команды: 2023.

Истекают соглашения в 2020 году (3): Мишель Ворм, Ян Вертонген, Джафет Танганга.

Истекают соглашения в 2021 году (3): Эрик Дайер, Жедсон Фернандеш, Оливер Скипп.

Истекают соглашения в 2022 году (5): Уго Льорис, Эрик Ламела, Серж Орье, Пауло Гассанига, Хуан Фойт.

Истекают соглашения в 2023 году (3): Тоби Альдервейрельд, Мусса Сиссоко, Сон Хын Мин.

Истекают соглашения в 2024 году (6): Лукас Моура, Харри Кейн, Бен Дэвис, Деле Алли, Гарри Уинкс, Давинсон Санчес.

Истекают соглашения в 2025 году (4): Стивен Бергвейн, Джовани Ло Чельсо, Райан Сессеньон, Танги Ндомбеле.

Повод для переживаний может дать Ян Вертонген: 32-летний футболист так и не продлил действующее соглашение, однако тут могут быть вопрос касательно его кондиций. Бельгиец сдал, и сказать, что его уход будет серьезной потерей, нельзя. При Жозе Моуриньо Ян провел несколько игр в центре обороне, затем перешел на левый фланг защиты, а затем стал реже появляться в стартовом составе.

Скорее всего, это вопрос времени, когда будет продлено соглашение с Танганга, а уход Мишеля Ворма не станет сюрпризом или разочарованием. У Жозе Моуриньо будет время подумать, следует ли выкупать Жедсона Фернандеша, а также продлевать соглашения с Эриком Дайером и Оливером Скиппом.

Ну а самое главное, что у ключевых исполнителей, как у Харри Кейна и Сон Хын Мина, длительные долгосрочные соглашения.