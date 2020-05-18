Уже с завтрашнего дня футболистам разрешено заниматься.
Фото: АПЛ
18 мая 2020, 17:24
Акционеры Премьер-лиги единогласно проголосовали за то, чтобы вернуться к тренировкам в малых группах, сообщил официальный сайт АПЛ.
Это первый шаг к возобновлению текущего сезона, который был согласован с футболистами, тренерами и врачами клубов АПЛ.
При этом, будут задействованы строгие протоколы высочайшего уровня, которые гарантируют безопасность по-максимуму.
"Здоровье и благополучие людей является приоритетом Премьер-лиги, а безопасное возвращение к тренировкам – это первый шаг для возобновления сезона", — гласит заявление на сайте АПЛ.
Отметим, что в скором времени будут разработаны протоколы для полноконтактного обучения.