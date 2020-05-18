Англия

Уже с завтрашнего дня футболистам разрешено заниматься.

Акционеры Премьер-лиги единогласно проголосовали за то, чтобы вернуться к тренировкам в малых группах, сообщил официальный сайт АПЛ.

Это первый шаг к возобновлению текущего сезона, который был согласован с футболистами, тренерами и врачами клубов АПЛ.

При этом, будут задействованы строгие протоколы высочайшего уровня, которые гарантируют безопасность по-максимуму.

"Здоровье и благополучие людей является приоритетом Премьер-лиги, а безопасное возвращение к тренировкам – это первый шаг для возобновления сезона", — гласит заявление на сайте АПЛ.

Отметим, что в скором времени будут разработаны протоколы для полноконтактного обучения.