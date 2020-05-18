Если футболист боится приступить к тренировочному процессу, то может остаться без заработной платы.
АПЛ, GETTY IMAGES
18 мая 2020, 12:59
Один из высокопоставленных руководителей Премьер-лиги считает, что те, кто опасаются за свою жизнь и не хотят тренироваться, могут не заниматься, но при этом зарплату им платить не стоит.
"Я считаю, что им платить не нужно. Мы пока не знаем, как это соотносится с их контрактами".
"Если вы спросите обычных людей на улице, готовы ли они играть в футбол против других людей, проверяться дважды в неделю на коронавирус, и вам за это будут платить 60 тысяч фунтов в неделю, то все согласятся".
"Эта ситуация меня очень злит", — приводит слова представителя неназванного клуба Sky Sports.
Ранее тренер Ньюкасла заявил, что возобновить АПЛ раньше конца июня не реально.