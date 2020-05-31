Англия

Четвертый этап проверки на COVID-19 не обнаружил положительных результатов.

Футболисты и персонал всех клубов английской Премьер-лиги 28 и 29 мая прошли четвертый этап обязательного тестирования на наличие в организме коронавируса.

Как сообщает официальный сайт Премьер-лиги, в общей сложности 1130 игроков и сотрудников клубов сдали тест, по итогам которого не было обнаружено ни одного зараженного.

Прошлые этапы тестирования на коронавирус в АПЛ:

17-18 мая. Проверено 748 человек, шесть положительных тестов в трех клубах.

19-22 мая. Проверено 996 человек, два положительных теста в двух клубах.

25-26 мая. Проверено 1008 человек, четыре положительных теста в двух клубах.

Напомним, возобновление английской Премьер-лиги планируется на 17-е июня. Первыми поединками после паузы должны стать противостояния между Астон Виллой и Шеффилд Юнайтед, а также Манчестер Сити и Арсеналом.