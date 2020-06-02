Англия

"Нелетучий голландец" высказался о своем бывшем одноклубнике.

Легендарный нападающий лондонского Арсенала Деннис Бергкамп в своем время вместе с Тьерри Анри был неотъемлемой частью грозной атаки "канониров", которая вселяла страх у всех команд английской Премьер-лиги. Нидерландский специалист поделился мнением о своем экс-одноклубнике, выделив его сильные стороны.

"Анри был настолько хорош в то время, что он и прогрессировал в своей игре, и частично помогал другим футболистам. Ему это очень нравилось, и на некоторых тренировках можно было увидеть, что он отрабатывает в защите, как никогда раньше".

"Он всегда бросал себе вызов в этом виде спорта, будь то ассисты, голы или игра в обороне. Когда ему говорили, что один из соперников был очень быстр, он думал: "Хорошо, давайте посмотрим, насколько он быстр, потому что я хочу быть самым быстрым".



"Именно так он и играл. Анри всегда искал вызов, всегда стремился стать лучше и показать всем, насколько он хорош. Иметь такого игрока — идеально для любого тренера", — приводит слова Бергкампа официальный сайт Арсенала.

Напомним, Деннис Бергкамп выступал за Арсенал в период с 1995 по 2006 год. За это время "Нелетучий голландец" трижды становился триумфатором АПЛ, четыре раза выигрывал Кубок Англии, а также четырежды поднимал над головой Суперкубок Англии.