Англия

Имя заболевшего не раскрывается из-за медицинской конфиденциальности.

Тоттенхэм сообщил Премьер-лиге и всему миру, что в клубе обнаружили один случай заболевания коронавирусом. При этом не называется не только имя заболевшего, но и его статус – футболист, тренер или член персонала клуба.

Заболевание носит асимптоматический характер. Человек, сдавший положительную пробу, проведет семь дней в самоизоляции, после чего пройдет еще один тест.

"Шпоры" заверили, что строго придерживаются всех предписаний Премьер-лиги, чтобы клубная база оставалась безоспасным и свободным от вируса рабочим пространством.

Тоттенхэм занимает восьмое место после 29 туров Премьер-лиги. Турнир планируют возобновить 17 июня.