Англия

Брендан Роджерс подтвердил, что вместе с женой оказался жертвами коронавируса.

Тренер Лестера Брендан Роджерс и его жена переболели COVID-19, но уже выздоровели.

"Буквально сразу после того, как АПЛ остановили из-за пандемии, у нас с женой появились симптомы коронавируса, – цитирует Роджерса Sky Sports. – Мы не ощущали ни вкусов, ни запахов, а передвигаться могли лишь с огромным трудом".

"Помню, как когда-то поднимался на Килиманджаро, так это было проще, чем в разгар болезни пройти 10 футов — дышать было очень трудно. Тесты подтвердили COVID-19. Сейчас, к счастью, мы оба полностью здоровы".

Ранее сообщалось, что АПЛ возобновится 17 июня. Лестер в турнирной таблице на данный момент занимает третье место.