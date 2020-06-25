Англия

Габонский форвард вышел в стартовом составе против Саутгемптона.

Саутгемптон принимает на своем поле Арсенал в поединке 31-го тура английской Премьер-лиги. Главный тренер "канониров" Микель Артета доверил место в стартовом составе своему звездному форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Для габонского нападающего этот матч стал юбилейным в футболке "канониров". Обамеянг проводит за Арсенал свой 100-й поединок.

Напомним, что 31-летний футболист перебрался на Эмирейтс Стэдиум зимой 2018 года из дортмундской Боруссии. С того момента он забил за лондонский клуб 61 гол и отдал 13 результативных передач.

Следить и комментировать события матча Саутгемптон — Арсенал вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.